ГАИ Минска усилила контроль за транспортом, перевозящим опасные грузы

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичной Госавтоинспекции усилили контроль транспортом, перевозящим опасные грузы. Об этом БЕЛТА сообщили в ОАиП ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"В течение нескольких дней инспекторы технического надзора ГАИ будут проверять автомашины, перевозящие легко воспламеняющие и ядовитые вещества. К опасным грузам можно отнести также различные взрывчатые и горюче-смазочные материалы, изделия, которые при перевозке могут послужить причиной взрыва или пожара, травмирования или гибели людей, животных, вызвать повреждение сооружений, транспортных средств и нанести вред окружающей среде. В поле зрения дорожной милиции в первую очередь попадет транспорт, перевозящий нефтепродукты", - рассказали в ГАИ.

Перевозка опасных грузов накладывает на водителей многочисленные ограничения. Как рассказал старший госавтоинспектор отдела технического надзора ГАИ ГУВД Мингориспокома Юрий Скакун, водитель должен иметь маршрут перевозки опасных грузов, свидетельство о подготовке, аварийную, регистрационную и информационную карточки. Транспортное средство должно быть специально переоборудовано для перевозки определенной категории опасных грузов и соответствовать строгим требованиям к техническому состоянию.

По статистике, самые распространенные нарушения при перевозке опасных грузов - неудовлетворительное техническое состояние автомобиля, отклонение от маршрута и движение в запрещенное время суток (например, в Минске движение подобного транспорта запрещено с 7.00 до 9.00 и с 16.00 до 19.00). За эти и другие отступления от правил дорожного движения Кодексом об административных правонарушениях предусмотрен штраф до пяти базовых величин (1 БВ - Br29).-0-