ГАИ Минска усилит контроль за безопасностью пешеходов в темное время суток

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. С целью минимизации негативных тенденций в сфере безопасности дорожного движения, повышения эффективности работы по устранению причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов с учетом погодных условий и сокращением продолжительности светового дня, в Минске с 20 по 21 января будут проведены дополнительные профилактические мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в темное время суток. Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор по АиП отдела ГАИ Октябрьского РУВД г.Минска Ирина Боярчук.

Помимо пешеходов дорожные милиционеры уделят особое внимание водителям, не предоставляющим преимущества в движении пешеходам. В связи с этим стражи дорог будут усиленно патрулировать особо напряженные участки дорог вблизи регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов, наиболее подверженных риску совершения наездов на пешеходов. Пешеходы, находящиеся в состоянии опьянения либо создающие своим поведением предпосылки к совершению ДТП, будут изыматься с проезжей части.

В 2021 году в Минске произошло 711 ДТП, 278 из них - наезд на пешехода, в результате которых погибли 27 человек, 265 - получили ранения. Стоит отметить, что 194 наезда на пешеходов совершены по вине водителей, 37 - по вине нетрезвых пешеходов, 40 - по причине перехода пешеходами проезжей части в неустановленном месте, 8 - по причине выхода пешеходов на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства.

Основными причинами, способствующими совершению ДТП с участием пешеходов являются: неожиданный выход пешехода на проезжую часть дороги из-за препятствий, мешающих обзору водителям, переход проезжей части в неустановленном месте, переход дороги на запрещающий сигнал светофора, нахождение пешеходов в состоянии алкогольного опьянения, нарушение водителями правил проезда пешеходных переходов, неиспользование пешеходами в темное время суток световозвращающих элементов.

Госавтоинспекция призывает пешеходов быть предельно внимательными при пересечении проезжей части, выбирать для этого безопасные участки, специально предназначенные для пешеходов - пешеходные переходы. При пересечении проезжей части в установленном для этого месте необходимо предварительно убедиться, что транспортное средство остановилось и предоставляет преимущество в движении, даже если вам горит зеленый сигнал светофора. Также Госавтоинспекция напоминает пешеходам о необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток.-0-