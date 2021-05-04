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04 мая 2021, 21:54

ГАИ Минска усилит контроль за машинами такси

Фото из архива
Фото из архива

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с увеличением количества ДТП, совершаемых по вине водителей автомобилей сервисов Uber и "Яндекс.Такси", столичная Госавтоинспекция проконтролирует соблюдение требований действующего законодательства водителями этих компаний. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

За четыре месяца текущего года выявлено семь фактов управления транспортными средствами водителями автомобилей сервисов Uber и "Яндекс.Такси" в состоянии опьянения, в четырех водители не имели права управления. Зарегистрировано 85 нарушений правил маневрирования, проезда пешеходных переходов, в том числе повлекших создание аварийной обстановки.

По вине водителей сервисов совершено 99 ДТП, в трех случаях нарушители покинули место происшествия. Зарегистрированы две дорожные аварии, в которых пострадали три человека.-0-

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