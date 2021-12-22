ГАИ Минска усилит контроль за парковкой грузовиков и автобусов

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекторы усилят контроль за соблюдением правил дорожного движения в части остановки (стоянки) водителями грузовиков и автобусов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Транспортные средства, припаркованные с нарушением п.145.2 ПДД, на улицах и во дворах ограничивают обзор, ухудшают видимость и затрудняют движение. Это может создавать реальную угрозу безопасности дорожного движения, а также значительно затрудняет работу коммунальных служб.

Госавтоинспекторы просят водителей ответственно отнестись к требованиям ПДД.-0-