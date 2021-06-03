3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минска усилит контроль за соблюдением ПДД водителями автобусов и маршруток, сообщили БЕЛТА в ОГАИ Октябрьского РУВД Минска.

"За четыре месяца года в Минске по вине водителей транспорта, специально предназначенного для перевозки пассажиров, случились девять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых девять человек получили травмы. Погибших по вине водителей данной категории нет. В целях профилактики аварийности на пассажирском транспорте в столице с 7 по 11 июня пройдет комплекс мероприятий под условным названием "Автобус", - рассказали в ГАИ.

Продолжают происходить ДТП по вине водителей, которые перевозят пассажиров в регулярном и нерегулярном сообщении, в результате жизнь и здоровье граждан подвергаются опасности. По-прежнему достаточно высоко число допущенных водителями автобусов, в том числе маршрутных такси, нарушений правил дорожного движения. Выявляются многочисленные случаи перевозок с нарушением действующих нормативных документов. Основные нарушения - превышение разрешенной скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, пренебрежение правилами маневрирования и расположения транспорта на проезжей части, пользование за рулем мобильным телефоном.

Сотрудники ГАИ наряду с гласным контролем проведут рейдовые мероприятия, сочетая негласный и смешанный контроль, в том числе с использованием видеорегистраторов и других средств фото- и видеофиксации. Также будет организован контроль за техническим состоянием и правомерностью переоборудования транспортных средств, перевозящих пассажиров. В случае нарушений законодательства административное воздействие будет применено к тем, кто отвечает за техническое состояние и эксплуатацию транспорта.-0-