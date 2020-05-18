ГАИ Минска усилит контроль за водителями автобусов

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комплекс профилактических мероприятий под условным названием "Автобус" проходит с 18 по 27 мая в Минске. На контроле - соблюдение правил дорожного движения водителями, перевозящими пассажиров. Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор по АиП ОГАИ МОБ Октябрьского РУВД Минска Виктория Царук.

Сотрудники ГАИ будут пристально следить за выполнением водителями автобусов требований законодательства, проведут рейды с применением гласного, негласного и смешанного контроля при использовании видеорегистраторов и других средств фото- и видеофиксации. Под особым контролем будет техническое состояние и правомерность переоборудования транспортных средств, перевозящих пассажиров.

"Несмотря на то что комплексные организационные и профилактические меры снижают аварийность с участием маршрутных транспортных средств, по-прежнему остается достаточно высоким число допущенных водителями автобусов, в том числе маршрутных такси, нарушений ПДД. В результате жизнь и здоровье пассажиров подвергаются опасности. Выявляются многочисленные факты перевозок с нарушениями действующих нормативных документов", - отметила Виктория Царук.

Основные нарушения - превышение разрешенной скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил маневрирования, расположение транспортных средств на проезжей части, пользование за рулем мобильным телефоном.

За четыре месяца по вине водителей транспортных средств, специально предназначенных для перевозки пассажиров, произошло 7 ДТП, в результате которых восемь человек получили травмы различной степени тяжести.-0-