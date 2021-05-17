ГАИ Минска усилит контроль за водителями двухколесного транспорта

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске стартуют профилактические мероприятия по предупреждению ДТП с уязвимыми участниками дорожного движения, которые продлятся до 21 мая. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В поле зрения сотрудников ГАИ в этот период попадут пешеходы, велосипедисты, а также пользователи электросамокатов и гироскутеров. Не останутся без внимания водители, не предоставляющие преимущества в движении уязвимым участникам дорожного движения, а также случаи, повлекшие создание аварийной обстановки. В связи с этим весь личный состав дорожной милиции будет патрулировать напряженные участки дорог: наряды ДПС будут приближены к аварийно опасным пешеходным переходам и местам массового скопления людей. Вместе с сотрудниками ГАИ службу будут нести и иные службы милиции общественной безопасности, а также члены добровольной дружины. Кроме того, в учебных заведениях и на предприятиях милиционеры проведут беседы по пресечению нарушений ПДД пешеходами.

Наезд на пешехода - самый распространенный вид ДТП. За четыре месяца 2021 года произошло 80 подобных дорожных аварий (39,2% от общего числа ДТП), в которых погибли четыре человека (50% от общего числа погибших). Все случаи гибели людей произошли по вине самих пешеходов, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, в результате перехода в неустановленном месте либо нахождения на проезжей части. Между тем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество наездов снизилось на 23,1%, погибших - на 42,9%.

Особую тревогу вызывают наезды на несовершеннолетних. С начала года уже зарегистрировано 17 таких ДТП, где 18 детей получили травмы различной степени тяжести. Помимо этого, с установлением благоприятных погодных условий на улицах все чаще можно увидеть велосипедистов, пользователей гироскутеров и электросамокатов. В этом году уже зафиксировано четыре аварии с участием велосипедистов.

Столичная Госавтоинспекция напоминает, что неукоснительное соблюдение правил дорожного движения, внимание и взаимовежливость - залог безопасности на дорогах.-0-