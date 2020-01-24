ГАИ Минска усиливает контроль за неправомерной парковкой авто у переходов

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичной Госавтоинспекции нацелены на использование "ПаркРайта" для фиксации нарушений вблизи пешеходных переходов. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

В ГАИ напомнили, что на вооружении столичной Госавтоинспекции есть специальное устройство "ПаркРайт". Оно помогает фиксировать в автоматическом режиме нарушения правил остановки и стоянки, а также проезд по выделенным полосам для общественного транспорта.

"Сотрудники столичной Госавтоинспекции нацелены на использование прибора для фиксации нарушений ПДД вблизи пешеходных переходов - основной акцент будет сделан на неправомерную стоянку транспортных средств, в том числе грузового транспорта", - проинформировали в ГАИ. Делается это для профилактики ДТП с участием пешеходов - припаркованный не по правилам транспорт мешает обзору и может стать причиной наезда на человека.

Комплекс "ПаркРайт" установлен в салонах служебных машин ГАИ, он фиксирует номерные знаки. Машины с прибором проезжают в одном месте два раза. При повторном проезде данные направляются в базу, информация после поступает в структуру ГАИ, которая будет готовить постановления по штрафам. После этого нарушителям высылаются письма. Штраф за нарушение правил парковки и стоянки составляет одну базовую величину (сейчас 1 БВ - Br27).-0-