ГАИ Минска в эти выходные проводит широкомасштабные рейды

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичной ГАИ в течение выходных проводят широкомасштабные рейды, чтобы пресечь грубые нарушения правил дорожного движения, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Стражи дорог уделяют повышенное внимание нарушениям, которые являются основными причинами ДТП с тяжелыми последствиями. Сотрудники ГАИ следят, соблюдают ли пешеходы ПДД и уступают ли водители дорогу уязвимым участникам движения. Правоохранители выявляют нетрезвых водителей и бесправников, нарушителей скоростного режима. Для этого организованы комплексные профилактические мероприятия под названием "Фильтр".

ГАИ Минска призывает к ответственности и дисциплине на дороге.-0-