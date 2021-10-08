ГАИ Минска в выходные усилит контроль по профилактике ДТП

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В предстоящие выходные ГАИ Минска усилит контроль по профилактике ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В темное время суток Госавтоинспекция призывает пешеходов обозначить себя световозвращающими элементам, велосипедистов - фликерами и жилетами повышенной видимости, а водителей - проявлять повышенное внимание при подъезде к пешеходным переходам, местах возможного скопления людей, обращать внимание на движущихся по обочинам дорог уязвимых участников дорожного движения. Внимание инспекторов ГАИ будет уделено тем водителям, которые не предоставляют преимущества в движении таким участникам дорожного движения, а также случаи, повлекшие создание аварийной обстановки как одними, так и другими.

Кроме того, под пристальным вниманием будут и пешеходы, находящиеся на дороге в нетрезвом состоянии.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к проявлению бдительности и осторожности на дорогах и напоминает, что неукоснительное соблюдение ПДД - залог безопасности.-0-