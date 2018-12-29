ГАИ Минска в выходные усилит контроль за нетрезвыми водителями

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В предстоящие выходные столичная Госавтоинспекция проведет комплекс мероприятий, направленных на профилактику ДТП с участием нетрезвых водителей, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Аналогичный комплекс профилактических мероприятий проводился в столице с 22 по 25 декабря. В итоге было выявлено 29 случаев управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Так, 24 декабря сотрудники ГАИ остановили "Фольксваген", водитель которого в нетрезвом состоянии ехал по проспекту Победителей. Мужчина пояснил, что ему нужно было срочно отвезти дочь в цирк на представление. Поездка обернулась для него штрафом в размере 50 базовых величин (в настоящее время 1 БВ составляет Br24,5).

Понесет ответственность и водитель "Ситроена": в состоянии алкогольного опьянения он столкнулся на проспекте Независимости с "Киа", который от удара откинуло на "Мерседес". Как пояснил водитель сотрудникам ГАИ, он не помнит момента ДТП. Мужчина оштрафован на 65 базовых величин и также лишен права управления транспортными средствами на три года.-0-