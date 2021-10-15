ГАИ Минска в выходные усилит контроль за соблюдением ПДД пешеходами

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В предстоящие выходные сотрудники столичной Госавтоинспекции усилят контроль за соблюдением ПДД пешеходами. Мероприятия ориентированы на предотвращение ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Дополнительные наряды ДПС будут дежурить на аварийно-опасных участках дорог и у пешеходных переходов. Инспекторы проконтролируют соблюдение ПДД всеми участниками дорожного движения. Помимо этого, правоохранители проведут информационную работу среди населения: напомнят горожанам о правилах проезда пешеходных переходов, обратят внимание на необходимость безопасного поведения на дороге, разъяснят правила использования световозвращающих элементов, а также расскажут об ответственности за нарушения ПДД.

Госавтоинспекция напоминает, что двигаться по обочине пешеходам разрешается навстречу транспортному потоку и только там, где нет тротуара, пешеходной или велосипедной дорожки, а переходить проезжую часть нужно в установленном для этого месте, предварительно убедившись, что транспортное средство остановилось. В темное время суток для привлечения внимания водителей необходимо обозначить себя световозвращающими элементами. Это особенно важно при сложных погодных условиях, когда видимость дороги сокращается в несколько раз.

За нарушение ПДД пешеходами ст.18.20 КоАП предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от одной до трех базовых величин. Если же пеший участник движения в момент совершения правонарушения находится в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, штраф возрастает до пяти базовых величин.-0-