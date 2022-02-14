ГАИ Минска во время спецмероприятий "Фильтр" выявила более 100 нарушений ПДД

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14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники минской ГАИ во время комплексных профилактических мероприятий "Фильтр" выявили более 100 нарушений. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Инспекторы ДПС для обеспечения безопасности дорожного движения накануне провели рейды, направленные на выявление грубых нарушений ПДД.
В результате контроля сотрудники дорожной милиции задержали 9 нетрезвых водителей, к ответственности привлечено 32 автомобилиста, которые находились за рулем, не имея права управления.-0-