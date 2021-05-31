ГАИ Минска вводит услугу предварительной записи для административных процедур

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ ГУВД Мингорисполкома вводит дополнительную услугу предварительной записи для осуществления административных процедур, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

"С 1 июня в МРО ГАИ ГУВД Мингорисполкома по пр. Дзержинского, 3 можно воспользоваться дополнительной услугой "Предварительное согласование времени приема". Она касается административных процедур, связанных с регистрацией транспортных средств. Теперь каждый желающий заранее сможет выбрать удобное для себя время приема, позвонив в указанное подразделение", - сказали в ГУВД.

Предварительная запись будет осуществляться со вторника по субботу с 09.00 до 16.30 по телефону: 8 (017) 270-25-01.-0-