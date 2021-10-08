ГАИ Минска взяла под контроль правила маневрирования и проезда перекрестков

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Центральном районе Минска проходят рейды по пресечению нарушений ПДД. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Под пристальным вниманием сотрудников ГАИ - правила маневрирования и проезда перекрестков. К слову, с начала года в Центральном районе из-за нарушения правил проезда перекрестков и маневрирования совершено 18 ДТП.

Кроме того, в поле зрения инспекторов дорожной милиции находятся аварийно опасные участки дорог, где, по статистике, водители чаще всего совершают подобного рода нарушения. При этом на особом контроле - физическое состояние автолюбителей и наличие необходимых документов.

"Проезжая регулируемые и нерегулируемые перекрестки, а также совершая различные маневры, четко выполняйте все требования действующего законодательства. При повороте налево обязательно уступайте дорогу всем, кто движется прямо либо поворачивает направо. Обращайте внимание на дорожные знаки, которые обозначают последовательность проезда перекрестков, и следите за сигналами светофоров. При совершении маневра убедитесь, что своими действиями вы не поставите под угрозу жизнь и здоровье других участников дорожного движения", - добавили в ГАИ.-0-