11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минска взяла под контроль железнодорожные переезды. Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Татьяна Сподабаева.

"Сотрудники столичной Госавтоинспекции присоединились к мероприятиям, приуроченным Международному дню безопасности на ж/д переездах. В частности, профилактическая акция прошла 10 июня и была направлена на предупреждение аварийности. Инспекторы дежурили на железнодорожных переездах, напоминали водителям о правилах их проезда и вручали памятки по безопасности движения", - рассказали в ГАИ.

Ежегодно на железнодорожных переездах в результате подвижного состава с транспортными средствами погибают и получают травмы участники дорожного движения. Несмотря на принимаемые Белорусской железной дорогой по обеспечению безопасности на дистанции пути меры, в текущем году в республике зарегистрировано пять ДТП, в которых четыре человека получили травмы. Поэтому, чтобы обезопасить себя от подобных случаев, водителям необходимо при подъезде к железнодорожному переезду убедиться в отсутствии приближающегося транспорта и руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров, дорожной разметки, положением шлагбаума, звуковым сигналом и указаниями дежурного по железнодорожному переезду.

Запрещается выезжать на железнодорожный переезд: при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора, при запрещающем сигнале дежурного по железнодорожному переезду, если за ж/д переездом образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде, если к ж/д переезду в пределах видимости приближается железнодорожное транспортное средство, запрещается также объезжать с выездом на полосу встречного движения стоящие перед железнодорожным переездом транспортные средства.

Невыполнение данных требований влечет установленную законом ответственность. Так, Кодексом об административных правонарушениях за нарушения водителями правил проезда железнодорожных переездов предусмотрено административное взыскание в виде штрафа от 2 до 4 базовых величин.-0-