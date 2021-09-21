ГАИ Минска за день выявила более 160 нарушений ПДД пешеходами

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичной Госавтоинспекции в первый день мероприятий по профилактике ДТП с уязвимыми участниками дорожного движения выявили более 160 нарушений ПДД пешеходами. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Акция стартовала 20 сентября. В первый день инспекторы ГАИ выявили 165 фактов нарушения ПДД пешеходами, с проезжей части изъято 8 нетрезвых пешеходов. Кроме того, к ответственности привлечено 126 водителей, которые не предоставили преимущества в движении уязвимым участникам дорожного движения", - рассказали в ГАИ.

Профилактические мероприятия продлятся до 24 сентября. В этот период сотрудники ГАИ с иными службами милиции общественной безопасности, а также с представителями добровольных дружин обеспечивают дорожную безопасность на аварийно опасных участках дорог и в местах массового скопления людей.-0-