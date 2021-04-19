ГАИ Минского района обследовала места массового отдыха у водоемов

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ Минского района обследовали места массового отдыха вблизи водоемов, чтобы обеспечить безопасность граждан и движения авто. Об этом БЕЛТА сообщили в ОГАИ УВД Минского райисполкома.

"В течение нескольких дней инспекторы ГАИ провели мониторинг мест для стоянки автотранспорта, проверили наличие необходимых дорожных знаков, шлагбаумов, исключающих подъезд непосредственно к водоемам. В результате обследования прилегающих к водоемам участков улично-дорожной сети выявлены недостатки. Выданы предписания для устранения дефектов, влияющих на безопасность дорожного движения, в ближайшее время", - рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Минского РУВД Анастасия Чечко.

В Минском районе для массового отдыха вблизи водоемов предусмотрены водохранилища Заславское, Вяча, Птичь, Дрозды, Криница, Заславский карьер, Дубровское. Там оборудованы 26 автомобильных стоянок вместимостью 1980 машиномест.-0-