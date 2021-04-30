ГАИ Минской области 1-2 мая будет контролировать движение вблизи 49 храмов

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минской области 1-2 мая будет вести контроль за движением вблизи 49 православных храмов, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"Госавтоинспекция Минской области 1-2 мая вблизи 49 православных храмов будет контролировать дорожное движение. Для обеспечения безопасности дорожного движения и поддержания общественного порядка наряды дорожно-патрульной службы будут проводить регулировочно-распорядительные действия", - сказали в ведомстве.

ГАИ просит участников дорожного движения быть предельно внимательными и взаимовежливыми, а также не парковать транспорт в местах, где он будет ограничивать видимость в направлении движения.-0-