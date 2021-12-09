ГАИ Минской области 10-13 декабря усилит контроль на автодороге Р45

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минской области с 10 по 13 декабря отработает автодорогу Р45 в Мядельском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"В связи с увеличением транспортных потоков в предвыходные и выходные дни, а также в целях предупреждения ДТП и выявления грубых нарушений со стороны участников дорожного движения, c 10 по 13 декабря 2021 года Госавтоинспекция Минской области проводит массированную отработку автодороги Р45 Полоцк - Глубокое - граница Литвы (Котловка) на территории Мядельского района. Ежедневное несение службы нарядами дорожно-патрульной службы ГАИ сконцентрировано на аварийно-опасных участках указанной автодороги, в том числе вблизи пешеходных переходов", - рассказали в УГАИ.

С помощью гласного и смешанного контроля особое внимание стражи дорог уделят выявлению нетрезвых водителей, лиц, не имеющих права управления транспортными средствами, нарушениям скоростных режимов движения, непредоставлению преимущества пешеходам, перевозке пассажиров (в первую очередь - детей), нарушениям ПДД со стороны пешеходов, а также транспортным средствам, необорудованным зимними шинами.

"Уважаемые граждане, если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, либо видите на проезжей части нетрезвых пешеходов, велосипедистов - сообщите в дежурную часть ГАИ по телефонам 8 (017) 229-04-44 или 102", - отметили в ведомстве.

Госавтоинспекция Минской области призывает граждан к строгому соблюдению правил дорожного движения и повышенному вниманию на дорогах.-0-