ГАИ Минской области 17-20 мая проведет акцию "Скорость"

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минской области с 17 по 20 мая проведет профилактическую акцию "Скорость", сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Цель акции - активизировать работу по укреплению транспортной дисциплины в части соблюдения водителями скоростных режимов.

Как проинформировали в ГАИ, анализ аварийности на территории Минской области свидетельствует, что каждое третье ДТП совершено по причине неправильного выбора или превышения установленной скорости движения. Как правило, происшествия рассматриваемой категории характеризуются довольно высокой степенью тяжести последствий. Так, за 4 месяца 2019 года по данной причине совершено 28 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 человека погибли и 40 получили травмы.

С начала года выявлен 3381 факт нарушений скоростного режима водителями. Согласно статье 18.13 КоАП, за превышение скорости от 10 до 20 км/ч штраф составит до Br25,5 (до 1 БВ), от 20 до 30 км/ч - от Br25,5 до Br76,5 (от 1 до 3 БВ), 30 и более км/ч - от Br76,5 до Br255 (от 3 до 10 БВ). За повторное в течение года нарушение в отношении водителей применяется штраф от Br127,5 до Br382,5 (от 5 до 15 БВ) или лишение права управления транспортным средством сроком до 1 года.

В ГАИ напомнили, что пункт 78 Правил дорожного движения требует от водителя выбирать скорость с учетом интенсивности и характера движения транспортных средств и пешеходов, дорожных условий, ширины и состояния проезжей части, видимости в направлении движения, атмосферных условий, рельефа местности, видимости и обзорности, состояния своего транспортного средства и характера перевозимого груза. Госавтоинспекция Минской области призвала водителей к дисциплине, ответственности и соблюдению ПДД.-0-