26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минской области 26-29 ноября уделит особое внимание безопасности пешеходов на дорогах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Миноблисполкома.
На территории Минской области сейчас проходит профилактическая акция "Пешеход", направленная на выявление и пресечение нарушений со стороны пешеходов, которые игнорируют ПДД, не обозначают себя световозвращающими элементами в темное время суток, а также на людей, находящихся на проезжей части или вблизи нее в нетрезвом состоянии.
С 26 по 29 ноября стражи дорог Минщины продолжат массированную отработку вблизи пешеходных переходов, на участках автодорог и населенных пунктов, наиболее подверженных риску совершения ДТП с участием пешеходов, особенно в часы пик и в темное время суток.
В ГАИ отметили, что в выходные дни увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий, которые происходят по многим причинам: интенсивность движения как автотранспорта, так и пеших участников, спешка, невнимательность, игнорирование ПДД. В некоторых случаях пешеходы грубо нарушают правила - находятся на проезжей части в нетрезвом состоянии.
Для своей безопасности пешеходы не должны забывать об обязательном использовании световозвращающих элементов в темное время суток, отметили в ГАИ. Необходимо переходить проезжую часть только в установленных правилами местах и категорически исключить нахождение в нетрезвом виде вблизи и на проезжей части.
В ГАИ напомнили: согласно ч.2 ст.18.20 КоАП Беларуси, административное взыскание для пешехода или велосипедиста за нахождение на проезжей части в нетрезвом состоянии составляет от 3 до 5 БВ штрафа.
Сотрудники Госавтоинспекции убедительно обращаются ко всем участникам дорожного движения: если вы видите вблизи проезжей части пешехода в состоянии опьянения, явно представляющего опасность для движения, следует незамедлительно сообщить в дежурную часть ГАИ Минской области по телефону 229-04-44 либо на телефонную линию 102.-0-