ГАИ Минской области 3-6 декабря отработает автодорогу Р43

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция c 3 по 6 декабря отработает автодорогу Р43, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"В связи с увеличением транспортных потоков в предвыходные и выходные дни, а также в целях предупреждения ДТП и выявления грубых нарушений со стороны участников дорожного движения, c 3 по 6 декабря Госавтоинспекция Минской области проведет массированную отработку автодороги Р43 граница Российской Федерации - Кричев - Бобруйск - Барановичи на территориях Клецкого, Копыльского, Слуцкого и Стародорожского районов. Несение службы нарядами дорожно-патрульной службы ГАИ будет сконцентрировано на аварийно опасных участках указанной автодороги, в том числе и вблизи пешеходных переходов", - рассказали в УГАИ.

С помощью гласного и смешанного контроля особое внимание стражи дорог уделят выявлению нетрезвых водителей, лиц, не имеющих права управления транспортными средствами, нарушениям скоростных режимов движения, непредоставлению преимущества пешеходам, перевозке пассажиров (в первую очередь детей), нарушениям ПДД со стороны пешеходов, а также не оборудованным зимними шинами транспортным средствам.

"Уважаемые граждане, если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, либо видите на проезжей части нетрезвых пешеходов, велосипедистов, сообщите в дежурную часть ГАИ по телефонам (8017) 229-04-44 или 102 (звонок бесплатный)", - призывают правоохранители.

Госавтоинспекция Минской области призывает граждан к строгому соблюдению правил дорожного движения и повышенному вниманию на дорогах.-0-