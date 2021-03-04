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04 марта 2021, 15:54

ГАИ Минской области 5-9 марта проведет акцию "Трезвый водитель"

Фото из архива
Фото из архива

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. С целью пресечения фактов управления транспортом в состоянии опьянения как одной из основных причин ДТП с тяжелыми последствиями с 5 по 9 марта Госавтоинспекция Минской области проведет профилактическую акцию "Трезвый водитель". Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

В ходе мероприятия будут созданы рейдовые группы из числа сотрудников ГАИ и других служб милиции общественной безопасности. Патрулирование нарядов милиции приблизят к объектам торговли спиртными напитками (кафе, магазины, АЗС), а также местам массового отдыха граждан.

В ведомстве отметили, что по сравнению с 2020 годом за последние два месяца на территории Минской области ДТП по вине нетрезвых водителей не произошло. Тем не менее с начала года правоохранители выявили и привлекли к ответственности 393 пьяных водителя, 9 из которых задержаны повторно.

"Нетрезвый за рулем представляет большую опасность для участников дорожного движения, последствия могут быть самыми плачевными. Поэтому не оставайтесь равнодушными и безучастными. Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, сообщайте на телефонную линию 102", - говорится в сообщении.-0-

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