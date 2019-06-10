ГАИ Минской области и виртуозы руля провели этап по джимхане в Молодечно

Третий этап Кубка виртуозов руля по джимхане прошел 8 июня в Молодечно сообщили БЕЛТА организаторы соревнований. В рамках этого мероприятия прошли также тренировочные заезды сотрудников ГАИ Минской области на служебных автомобилях, позволившие оценить уровень подготовки по экстремальному вождению сотрудников областной автоинспекции.

Победителями в абсолютном зачете среди спортсменов-профессионалов стали: первое место – Дмитрий Баркан (Минск, автомобиль "Катерхэм"), второе место – Александр Цедрик (Минск, автомобиль "Пежо-205"), третье – Алексей Шендюков (Витебск, автомобиль "Мазда МХ"). В зачете любителей уверенную победу одержал представитель Солигорска – Владимир Ковтик на "Ситроен С4 VTS". Лидер двух прошедших этапов – минчанин Виталий Чумаков, выступающий на "БМВ", в этот раз занял второе место. На третьем месте – минчанин Артем Казловский на автомобиле "Ауди ТТ".

Информационный партнер соревнований – Белорусское телеграфное агентство

Фото Павла Шардыко