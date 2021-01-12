ГАИ Минской области контролирует соблюдение ПДД на служебных авто без привычной окраски

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекцией Минской области на дорогах и улицах населенных пунктов организован скрытый контроль за соблюдением правил дорожного движения, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"Ничто так не дисциплинирует водителей и пешеходов, как присутствие патрульного автомобиля ГАИ. А в данном случае инспекторы будут нести службу на автомобилях стандартной окраски, без привычных опознавательных знаков и мигалок. Такие методы работы выбраны с целью профилактики правонарушений и предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Все участники дорожного движения обязаны соблюдать ПДД независимо от присутствия или отсутствия стражей дорог", - рассказали в ГАИ.

Такие авто оборудованы техническими средствами, при помощи которых будут выявляться водители, нарушающие правила остановки и стоянки вблизи пешеходных переходов, что ограничивает видимость и создает аварийную обстановку. Особое внимание будет уделено любителям быстрой езды, превышающим допустимую скорость. Не останутся без внимания и пешеходы, пересекающие проезжую часть в неустановленном месте и не использующие световозвращающие элементы в темное время суток.

"Первые результаты работы на таком автомобиле показали, что даже за небольшой промежуток времени инспекторы выявляют намного больше нарушений, чем обычно. Так, за 10 минут было выявлено 17", - добавили в ГАИ.-0-