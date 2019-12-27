ГАИ Минской области напомнила будущим мамам правила безопасности на дорогах

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Госавтоинспекции Минской области провели в Клиническом родильном доме столичного региона встречу с будущими мамами, во время которой поговорили о дорожной безопасности. Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Минского облисполкома Ирина Сапунова.

Такие встречи уже стали традиционными. Начальник Госавтоинспекции области полковник милиции Михаил Акулич рассказал будущим мамам о профилактическом мероприятии "Безопасные каникулы", акцентируя внимание на том, что каждый ребенок не только обязан знать правила дорожного движения, но и применять их на практике. Немалую роль играет то, насколько смогли родители объяснить ребенку и на личном примере показать, как обеспечить свою безопасность на дороге.

Также руководитель ГАИ области напомнил о неукоснительном соблюдении требований ПДД при перевозке детей-пассажиров. По статистике, в большинстве случаев детские удерживающие устройства устанавливаются в автомобиле с нарушениями. Подробнее об этом рассказал официальный представитель компании, специализирующейся на продаже таких устройств. Во время презентации он представил широкий спектр автокресел. Затем мамам был продемонстрирован профилактический видеоролик "Ребенок - главный пассажир!".

Также во время беседы была обозначена тема единого Дня безопасности дорожного движения "Останови беду - позвони 102!". Кажется, что алкоголь и материнство - понятия несовместимые, тем не менее начальник ГАИ области рассказал о случаях, когда за рулем находились нетрезвые мамы. Так, в декабре в Минском районе мать везла ребенка в школу. Результаты медицинского освидетельствования показали, что у женщины в выдыхаемом воздухе количество этилового спирта составило 1,05 промилле. "Эта проблема касается каждого, и здесь не нужно оставаться в стороне - общими усилиями стоит проводить постоянную профилактическую работу", - отметил Михаил Акулич.

Сотрудники ГАИ вручили каждой маме профилактическую продукцию.-0-