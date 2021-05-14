ГАИ Минской области патрулирует дороги на мотоциклах

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ Минской области патрулируют дороги на мотоциклах. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"В связи с наступлением мотосезона на дорогах Минской области начал дежурить спецпатруль ДПС ГАИ. Сотрудники передвигаются на мощных мотоциклах и способны настигнуть любого нарушителя на мототранспорте. Мотопатруль можно увидеть на улицах и дорогах Минского, Логойского, Смолевичского, Борисовского и Солигорского районов", - рассказали в ГАИ.

Только за четыре дня на территории Минской области к административной ответственности привлечено 113 водителей мототранспорта, из которых 7 человек находились в нетрезвом состоянии, 18 мотоциклистов не имели права управления.

"Уважаемые мотолюбители, будьте внимательны на дороге, особенно во время выполнения маневров и, самое главное, соблюдайте скоростные режимы", - отметили в ГАИ.-0-