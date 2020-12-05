ГАИ Минской области предупреждает водителей о сильном тумане на дорогах

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минской области предупреждает водителей о сильном тумане на дорогах, сообщили БЕЛТА в ГАИ.

"На данный момент на улично-дорожной сети Минской области наблюдается сильный туман, ограничена видимость. Просим всех водителей транспортных средств учесть данную информацию. Будьте предельно внимательными за рулем. Соблюдайте скоростной режим, максимально держите дистанцию до идущего впереди автотранспорта", - сказали в ГАИ.

Также следует включить противотуманные фары.-0-