ГАИ Минской области продолжает усиленный контроль дороги Р59

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В выходные дни на автодороге Р59 Минской области контроль за дорожным движением осуществлялся путем обмена экипажами дорожно-патрульной службы ГАИ соседних районов. Данное мероприятие продолжается и сегодня, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Только за два дня стражами дорог задержаны 24 нетрезвых водителя, 4 из которых - по сообщениям граждан.

Пресечено 73 факта управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления. 270 пешеходов привлечены к административной ответственности. 67 пешеходов находились в нетрезвом состоянии.

Практически каждый второй пешеход не был обозначен световозвращающими элементами.

Всего за выходные дни на территории Минской области зарегистрировано 65 фактов ДТП без пострадавших, где автомашины получили механические повреждения.

В Дзержинском районе в ДТП пострадал один из водителей. Так, 7 ноября около 18.10 на 26-м км автодороги Р1 Минск - Дзержинск 30-летний водитель, двигаясь на автомобиле "Пежо" в направлении Дзержинска, совершил столкновение с автомобилем "Фиат Темпра", водитель которого пытался убрать с проезжей части свой неисправный автомобиль на обочину. В результате ДТП 35-летний водитель автомобиля "Фиат Темпра" с полученными травмами госпитализирован.

ГАИ напоминает, находиться на оживленной трассе без яркой одежды очень опасно. В такой ситуации самое правильное решение - надеть светоотражающий жилет. В случае вынужденной остановки или поломки авто необходимо припарковать или убрать свое транспортное средство как можно дальше от проезжей части, при этом обязательно включить аварийную сигнализацию, а при выходе из авто надеть светоотражающий жилет, который убережет вас от опасности на дороге.-0-