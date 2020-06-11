ГАИ Минской области проведет 12-15 июня акцию "Трезвый водитель"

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В предстоящие пятницу и выходные на дорогах Минской области пройдет акция "Трезвый водитель", сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"По данным статистики, на улично-дорожной сети Минской области 13% ДТП с пострадавшими совершаются по вине пьяных водителей. Тяжесть последствий таких дорожно-транспортных происшествий значительно выше по сравнению с остальными авариями. Для пресечения фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения Госавтоинспекция Минской области с 12 по 15 июня проводит профилактическую акцию "Трезвый водитель", - пояснили в управлении.

Наряды дорожно-патрульной службы перейдут на усиленный вариант несения службы. К акции присоединятся сотрудники спецподразделения "Стрела" Госавтоинспекции МВД. Рейдовые мероприятия, нацеленные на контроль за физическим состоянием водителей, пройдут по всей территории области.

С начала года сотрудники ГАИ Минской области выявили 1468 фактов управления транспортным средством в нетрезвом виде. Из них 78 повторно - в отношении таких водителей возбуждены уголовные дела. За 5 месяцев по вине нетрезвых водителей произошло 37 ДТП, в которых 8 человек погибли и 39 получили травмы различной степени тяжести.-0-