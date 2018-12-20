ГАИ Минской области проведет 22-26 декабря профилактическую акцию "Трезвый водитель"

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профилактическая акция "Трезвый водитель", направленная на предупреждение ДТП по вине лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, пройдет в Минской области с 22 по 26 декабря. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГАИ УВД Миноблисполкома Сергей Чеботарев.

Одно из самых серьезных нарушений правил дорожного движения - управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Статистика свидетельствует, что 5-10% ДТП, совершаемых по вине водителей, связано именно с этим правонарушением. Тяжесть последствий таких дорожно-транспортных происшествий значительно выше по сравнению с остальными авариями. "Больной или уставший водитель объективно оценивает свое состояние и старается не рисковать: проявляет внимание и осторожность, не превышает скорость и не выполняет сложные маневры, при появлении препятствия на дороге раньше начинает тормозить. Нетрезвый же водитель опаснее - у него просыпается страсть к лихачеству. Алкоголь затормаживает центры коры головного мозга, контролирующие действия и поступки человека", - отметил Сергей Чеботарев.

По его словам, за 11 месяцев сотрудники ГАИ Минской области выявили около 4 тыс. фактов управления транспортным средством в нетрезвом виде. Из них около 200 повторно - в отношении таких автолюбителей возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.317 УК Беларуси. "Кроме риска для своей жизни и пассажиров авто, нетрезвый водитель представляет угрозу для пешеходов. При появлении опасности на дороге пьяный водитель уверен в точности своей реакции. Но она замедлена, а координация движений нарушена. Ему кажется, что до пешехода 50 м, а реальное расстояние в два раза меньше. Автолюбитель считает, что мгновенно нажал на тормоз, а на самом деле с опозданием. Чем больше водитель выпил, тем медленнее он реагирует", - обратил внимание официальный представитель.

Сергей Чеботарев призвал граждан сообщать в ГАИ о фактах управления авто водителем в состоянии алкогольного опьянения.-0-