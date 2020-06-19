ГАИ Минской области проведет акцию по предупреждению ДТП с мототранспортом

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для профилактики ДТП с мототранспортом, предупреждения агрессивного вождения, снижения рисков ДТП с участием и по вине водителей двухколесных транспортных средств c 21 по 25 июня в Минской области Госавтоинспекция проводит профилактическую акцию под девизом "Колес меньше - опасности больше!". Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

С начала года на автодорогах региона произошло 27 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей двухколесного механического транспорта. При этом четыре человека погибли, 27 получили травмы. 17 ДТП произошли по вине водителей мототранспорта. Проверки показали: к тяжелым последствиям приводит отсутствие водительских прав у мотоциклистов, лихачество и превышение скорости, управление в состоянии опьянения, несоблюдение требований об использовании мотошлемов.

Во время акции будут организованы встречи с руководителями мотоклубов, водителями мототранспорта. Инспекторы ГАИ с участковыми инспекторами милиции, сотрудниками ИДН ОВД, добровольными дружинниками будут совершать рейды для пресечения грубых нарушений ПДД. Речь идет о нетрезвом вождении, управлении транспортом без прав, лихачестве, а также использовании конструктивно измененных и незарегистрированных мотоциклов. Владельцам транспортных средств разъяснят порядок получения водительского удостоверения категории "АМ", "А1", "А", постановки мотоциклов, мопедов на учет и снятия с него, прохождения государственного техосмотра, необходимость страхования.

В ГАИ напомнили: езда на мототранспорте на одном колесе, а также когда водитель не держится за руль или не держит ноги на подножках, влечет штраф от 5 до 10 БВ (1 БВ - Br27) с лишением права управления до шести месяцев или без него. Действия водителя, вынудившие других участников движения изменять скорость, направление или принимать иные меры по обеспечению безопасности грозят штрафом от 5 до 20 БВ с лишением права управления до двух лет или без лишения.

За вождение в состоянии опьянения либо передачу права управления нетрезвому, а также отказ от освидетельствования предусмотрены лишение права управления всеми видами транспорта на три года и штраф от 50 до 100 БВ. Повторное нарушение в течение года предполагает уголовную ответственность и специальную конфискацию транспортного средства, которым управляли в состоянии опьянения, независимо от права собственности (ст.18.16 КоАП). За вождение без прав, а также передачу управления лицу, не имеющему прав, предусмотрен штраф от 5 до 20 БВ. Те же действия, совершенные повторно в течение года, влекут штраф от 20 до 50 БВ (ст.18.19 КоАП).

Во избежание ДТП ГАИ Минской области настоятельно рекомендует водителям соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными. Также ГАИ просит граждан пресекать попытки вождения мотоциклов, мопедов, скутеров людьми без права управления, в состоянии опьянения. Если не удается это сделать своими силами, необходимо звонить по номеру 102.-0-