ГАИ Минской области проведет массированную отработку дорог в сельской местности

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ проведет массированную отработку местных дорог и сельских населенных пунктов Минской области. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"Как показывает статистика, в предвыходные и выходные дни возрастает количество правонарушений со стороны участников дорожного движения, а также дорожно-транспортных происшествий. Всему виной недисциплинированность граждан и несоблюдение правил дорожного движения. В последнее время на территории Минской области участились ДТП с пешеходами, в особенности на пешеходных переходах. В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма в сельской местности с 17 по 20 декабря сотрудники Госавтоинспекции путем негласного и смешанного контроля проведут массированную отработку местных автомобильных дорог и сельских населенных пунктов области", - рассказали в ГАИ.

Сотрудники дорожно-патрульной службы проконтролируют соблюдение участниками дорожного движения требований ПДД. Под пристальным вниманием будут нарушения, которые являются основными причинами ДТП с тяжелыми последствиями: нарушения со стороны уязвимых участников дорожного движения, особенно в темное время суток, непредоставление преимущества в движении пешеходам, управление транспортными средствами водителями в состоянии опьянения и (или) не имеющими права управления. Не останутся без внимания автовладельцы, нарушающие ПДД в части неиспользования зимних шин на транспортных средствах, водители, перевозящие не по правилам пассажиров, в особенности несовершеннолетних, а также любители полихачить.

"В случае грубых правонарушений со стороны участников дорожного движения просим граждан незамедлительно сообщать в ГАИ Минской области по телефонам 8 (017) 229-04-44 либо 102", - отметили в ГАИ.-0-