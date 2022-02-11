ГАИ Минской области проведет профилактическую акцию "Пешеход"

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С целью предупреждения ДТП с участием участников дорожного движения с 14 по 16 февраля Госавтоинспекция Минской области проводит профилактическую акцию "Пешеход". Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Основной из причин дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов является игнорирование правил дорожного движения, отсутствие в темное время суток световозвращающих элементов и непредоставление водителями преимущества пешеходам на пешеходных переходах. Всего с начала года на территории Минской области к административной ответственности привлечены более 8,5 тыс. пешеходов.

Во время ежедневных рейдов ГАИ отработает места концентрации ДТП, а также аварийно опасные участки автомобильных дорог и улиц населенных пунктов, наиболее подверженных риску совершения наездов на пешеходов и велосипедистов. Стражи дорог обратят внимание на выявление нарушений со стороны пешеходов, которые игнорируют ПДД, не обозначают себя световозвращающими элементами в темное время суток, а также на лиц, находящихся на проезжей части или вблизи нее в нетрезвом состоянии. Также под контролем и водители, не предоставляющие преимущества пешим участникам в дорожном движении. К слову, на пешеходных переходах с начала года произошло 8 ДТП.

"Уважаемые водители, при приближении к пешеходному переходу следует заранее снизить скорость, вплоть до остановки, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора. Необходимо пропустить пешеходов, начинающих либо завершающих переход. Уважаемые пешеходы, перед началом перехода убедитесь, что выход на проезжую часть дороги безопасен. Необходимо остановиться у края проезжей части, посмотреть по сторонам, убедиться, что водители вас заметили, успели остановить транспортные средства и только тогда начинать переходить дорогу. При переходе проезжей части не разговаривайте по мобильному телефону, отключайте наушники, малолетних детей берите за руку", - отметили в ГАИ.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения: если вы видите вблизи проезжей части пешехода (велосипедиста) с характерными признаками опьянения, явно представляющего опасность для движения, просим вас незамедлительно сообщать в дежурную часть по телефону 102.

С начала года на территории Минской области зарегистрировано 26 ДТП с участием пешеходов, в которых 6 человек погибли и 20 - травмированы. По вине самих же пешеходов произошло 16 ДТП, в результате которых 5 человек погибли, 11 человек получили травмы. Большая часть аварий зарегистрирована в темное время суток.-0-