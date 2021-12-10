ГАИ Минской области проведет в выходные отработку дорог Солигорского района

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальное профилактическое мероприятие "Регион" пройдет 11-12 декабря на территории Солигорского района, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Миноблисполкома.
Мероприятие проводится для усиления контроля над дисциплиной участников дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий, выявления нетрезвых водителей и людей, не имеющих (или лишенных права управления), предупреждения преступлений, совершаемых с использованием автотранспорта.
Сотрудники Госавтоинспекции Минской области проведут массированную отработку мест концентрации ДТП и аварийно опасных участков Солигорского района.
Каждому из нарядов дорожно-патрульной службы определены конкретные маршруты, позволяющие учесть практически все основные транспортные артерии района.
Госавтоинспекция Минской области настоятельно рекомендует участникам дорожного движения соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными и дисциплинированными на дороге.
ГАИ обращает внимание: если вы видите на дороге грубых правонарушителей, таких как нетрезвые водители транспортных средств, пешеходов (велосипедистов), находящихся на проезжей части дороги в состоянии опьянения, и другие правонарушения, создающие опасность для дорожного движения, просим незамедлительно сообщать о данных фактах на телефонную линию 102.-0-