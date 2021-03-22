ГАИ Минской области проводит акцию "Безопасные каникулы"

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минской области проводит с 22 марта по 4 апреля профилактическую акцию "Безопасные каникулы". Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"Во время посещения родительских собраний сотрудники милиции разъясняют взрослым причины и последствия ДТП с участием детей, напоминают о правилах безопасной перевозки несовершеннолетних и ответственности за нарушения ПДД", - рассказали в УВД.

Не случайно этой работе уделяется пристальное внимание, так как большинство ДТП с пострадавшими в этом году на территории Минской области произошло по вине взрослых. Из 11 автоаварий с детьми - 7 перевозились в автотранспорте в качестве пассажиров. Причем в 6 случаях - с нарушениями ПДД: несовершеннолетние были не пристегнуты, либо отсутствовало детское автокресло.

"Уважаемые взрослые, помните: дети берут пример с вас, поэтому неправильные действия на глазах у ребенка или вместе с ним могут перечеркнуть ранее полученные навыки. Нарушая правила, вы закладываете основу будущей трагедии. Берегите самое дорогое, что у нас есть в жизни, - детей", - добавили в Госавтоинспекции.-0-