ГАИ Минской области проводит профилактическую акцию "Пешеход"

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минской области с 17 по 19 сентября проведет профилактическую акцию "Пешеход". Мероприятие направлено на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Кроме нарядов дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Минского облисполкома на улично-дорожной сети Минской области будут задействованы сотрудники специального подразделения "Стрела".

В случае нарушения правил дорожного движения пешеходами влечет наложение штрафа в размере от 1 до 3 базовой величины (от Br29 до Br87), нарушения в состоянии алкогольного опьянения - от 3 до 5 (от Br87 до Br145), а за действия, повлекшие создание аварийной обстановки, - от 3 до 8 базовых величин (от Br87 до Br232).

"Уважаемые участники дорожного движения, в случае обнаружения пешехода с признаками алкогольного опьянения на проезжей части или вблизи ее просим сообщить по телефону 102. Не оставайтесь равнодушными, ваш звонок может спасти чью-то жизнь", - отметили в ГАИ.-0-