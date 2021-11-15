15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минской области рассказала о местах установки мобильных датчиков контроля скорости на улицах населенных пунктов и автомобильных дорогах региона с 15 по 28 ноября. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

Мобильные контролеры будут работать на М3 Минск - Витебск 80-й км (для всех видов ТС 60 км/ч), М5 Минск - Гомель 24-й км (90 км/ч - для легковых, автобусов и мотоциклов, 70 км/ч - для грузовых ТС), М5 Минск - Гомель 32-й км (80 км/ч - для легковых ТС, 70 км/ч -для грузовых ТС, 90 км/ч - автобусов и мотоциклов), Р28 Минск - Молодечно - Нарочь 29-й км (для всех видов ТС 70 км/ч), Р53 Слобода - Новосады 44-й км (для всех видов ТС 60 км/ч), Р67 Борисов - Бобруйск 37-й км (для всех видов ТС 60 км/ч), Н9031 Колодищи - Заславль 3-й км (для всех видов ТС 60 км/ч), Н9031 Колодищи - Заславль 23-й км (для всех видов ТС 60 км/ч), Марьина Горка, ул.Чапаева, 15 (для всех видов ТС 40 км/ч), Молодечно, ул.Виленская, 105 (для всех видов ТС 60 км/ч).

"Уважаемые водители транспортных средств, будьте внимательны и соблюдайте скоростной режим", - обратились в ГАИ.-0-