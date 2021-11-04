ГАИ Минской области в выходные проследит за аварийно опасными участками дорог

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для профилактики ДТП и правонарушений в выходные, 6-7 ноября, Госавтоинспекция Минской области отработает аварийно опасные участки дорог, населенных пунктов. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Соседние районы обменяются экипажами дорожно-патрульной службы ГАИ. Такой способ помогает пресекать правонарушения и усилить безопасность на дорогах.

ГАИ области с 6 по 8 ноября проведет массированную отработку автодороги Р59 Логойск - Смолевичи - Марьина Горка в пределах Логойского, Смолевичского, Червенского и Пуховичского районов.

Стражи дорог уделят особое внимание нетрезвым водителям, бесправникам, нарушителям правил обгона и перевозки пассажиров (в первую очередь - детей). Строго будет контролироваться, пропускают ли водители пешеходов и соблюдают ли правила сами пешеходы.

Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать погоду и дорожные условия, соблюдать скоростной режим, дистанцию, правила обгона. Обязательно пристегиваться ремнями безопасности, а малолетних детей перевозить в специальных удерживающих устройствах. Пешеходам следует быть предельно внимательными и обозначать себя световозвращающими элементами в темное время суток.

"Уважаемые участники дорожного движения, если вы видите или знаете, что транспортом управляет пьяный водитель, либо видите на дороге нетрезвых пешеходов, велосипедистов - сообщите в дежурную часть ГАИ по телефонам (8017) 229-04-44 или 102 (звонок бесплатный)", - добавили в ГАИ.-0-