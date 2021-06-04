ГАИ Минской области в выходные усилит контроль на дорогах

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ в выходные усилит контроль на дорогах Минской области. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"По статистике в выходные дни увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий из-за несоблюдения ПДД участниками дорожного движения, невнимательности и спешки. К причинам можно отнести и такие грубые нарушения, как управление транспортным средством в состоянии опьянения, лихачество, управление транспортом, не имея на это права, нарушение водителями правил проезда пешеходных переходов, нарушение дорожного движения пешеходами, - рассказали в ГАИ. - Впереди выходные дни, и тем, кто уезжает за город, необходимо в первую очередь обратить внимание на техническое состояние автомобиля. Отправляясь в путь, не забудьте пристегнуться ремнем безопасности и позаботиться о безопасной перевозке своих пассажиров, особенно несовершеннолетних. При движении соблюдайте скоростной режим, дистанцию и по возможности избегайте лишних перестроений, опасных маневров за рулем".

Сотрудники ГАИ для предотвращения ДТП и пресечения правонарушений на территории Минской области организовали гласный и негласный контроль за соблюдением ПДД участниками дорожного движения. Нарушители будут привлечены к ответственности согласно законодательству.

"Уважаемые граждане, если вы владеете информацией, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, либо видите на проезжей части нетрезвых пешеходов, велосипедистов - сообщите в дежурную часть ГАИ по телефонам 8 (017) 229-04-44 или 102 (звонок бесплатный)", - добавили в ГАИ.-0-