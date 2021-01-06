ГАИ Минской области в выходные усилит контроль за нетрезвыми водителями и пешеходами

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минской области в выходные возьмет на контроль нетрезвых водителей и пешеходов. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"За 12 месяцев 2020 года на территории Минской области с участием нетрезвых водителей произошло 106 ДТП, в результате которых 39 человек погибли и 110 получили травмы различной степени тяжести. За указанный период стражи дорог задержали 3548 водителей в состоянии опьянения. Причем 175 - повторно. С участием пешеходов произошло 273 ДТП, в которых 83 человека погибли и 203 получили травмы, причем по вине самих пешеходов произошло 130 происшествий - практически половина из общего числа", - рассказали в ГАИ.

С учетом праздничных выходных Госавтоинспекция несет службу в усиленном режиме. Наряды дорожно-патрульной службы приближены к объектам торговли спиртными напитками, увеселительным заведениям (кафе, бары), а также местам массового скопления граждан и АЗС. К нарушителям будут применены строгие меры административного воздействия согласно действующему законодательству.

Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения либо на проезжей части находится нетрезвый пешеход, ГАИ рекомендует незамедлительно сообщить об этом на линию 102.-0-