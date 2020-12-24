ГАИ Минской области в выходные возьмет под особый контроль автодорогу Р43

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минской области с 26 по 27 декабря проведет массированную отработку автодороги Р43 Граница Российской Федерации (Звенчатка) - Кричев - Бобруйск - Ивацевичи в пределах Клецкого, Копыльского, Слуцкого и Стародорожского районов. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Как показывает статистика, в выходные дни возрастает количество правонарушений участниками дорожного движения, а также дорожно-транспортных происшествий. Всему виной отсутствие внимания, недисциплинированность граждан, а также несоблюдение ПДД.

"В эти дни особое внимание уделим выявлению и пресечению нарушений ПДД со стороны пешеходов, велосипедистов и иных участников дорожного движения. Кроме того, без внимания не останутся водители, которые не предоставляют преимущества пешеходам, перевозят пассажиров, а особенно детей, с нарушениями ПДД, и те, которые нарушают правила обгона и не соблюдают скоростной режим. Будут пресекаться и такие грубые нарушения, как управление транспортом в состоянии опьянения и управление без прав", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям при движении учитывать погодные и дорожные условия, соблюдать скоростной режим, дистанцию между транспортными средствами, правила обгона. В обязательном порядке необходимо пристегиваться ремнями безопасности, а малолетних детей перевозить в специальных детских удерживающих устройствах.

"Уважаемые граждане, если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, сообщите в дежурную часть милиции по телефону 102", - добавили в ГАИ.-0-