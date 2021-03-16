ГАИ Минской области взяла на особый контроль соблюдение правил обгона

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. С сегодняшнего дня Госавтоинспекция Минской области особое внимание уделит водителям транспортных средств, которые совершают маневр обгона на потенциально опасных участках дороги, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Эти превентивные мероприятия связаны с предотвращением дорожно-транспортного травматизма по причине нарушения правил обгона. В результате таких происшествий наступают самые тяжелые последствия.

В ходе мероприятия задействованы как гласные, так и негласные формы несения службы (авто без специальной окраски). Места несения службы дорожно-патрульными нарядами приближены к аварийно опасным местам и участкам концентрации ДТП, используется фото- и видеофиксация нарушений правил обгона.

В соответствии с КоАП за такие правонарушения предусмотрена административная ответственность, которая влечет наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до одного года или без лишения.

Водителей призывают обдумывать каждый свой маневр, не совершать обгон в зоне действия запрещающих дорожных знаков или на участках дороги со сплошной линией горизонтальной дорожной разметки.-0-