ГАИ Минской области за выходные выявила 47 бесправников

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области за минувшие выходные в результате 6 дорожно-транспортных происшествий 1 человек погиб и 5 травмированы. Задержаны 24 нетрезвых водителя, 4 из которых - по сообщениям граждан. Пресечено 47 фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

402 пешехода привлечены к административной ответственности. Практически каждый третий находился в нетрезвом состоянии, а каждый второй не был обозначен световозвращающими элементами.

Так, 18 сентября около 23.40 в Борисове на ул.Гагарина водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем "Мазда 626", двигаясь со стороны ул.Орджоникидзе, неправильно выбрал скорость движения, не учел погодные условия, не справился с управлением транспортного средства, выехал на разделительную полосу движения и совершил наезд на бетонное ограждение, разделяющее транспортные потоки. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.

19 сентября около 15.40 часов на 32-м км автодороги Р1 Минск - Дзержинск водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем "Лада Гранта", двигаясь в направлении Минска, не справился с управлением (по предварительной версии, потерял сознание), съехал в правый по ходу движения кювет и совершил наезд на водосливную трубу. В результате ДТП пассажирка 1973 получила телесные повреждения и доставлена в медучреждение.

В этот же день около 21.12 на ул.Виленской в Молодечно водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем "Ниссан Альмера", двигаясь со стороны ул.Замковой, совершил наезд на женщину 1959 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и доставлена в медучрежедение.-0-