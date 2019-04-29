ГАИ Могилева "профильтровала" водителей: задержаны трое пьяных

29 апреля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве сегодня прошло профилактическое мероприятие "Фильтр", сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.
С 6.00 на улице Гришина, перекрестке проспекта Мира и улицы Королева ГАИ провела профилактические рейдовые мероприятия. На протяжении нескольких часов на указанных участках дорог останавливали все транспортные средства. В результате задержаны 3 водителя, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Один из них сел за руль нетрезвым повторно в течение года.
За управление в нетрезвом виде предусмотрен не только внушительный штраф (на сегодняшний день он доходит до Вr2550), но и лишение водительского удостоверения на 3 года. А желание повторно сесть за руль в нетрезвом состоянии оборачивается уже лишением прав на 5 лет, штрафом до Вr25 500, арестом и конфискацией транспортного средства независимо от права собственности.
"В целях недопущения роста аварийности на улицах областного центра и районов подобные профилактические мероприятия будут проводиться и в дальнейшем", - отметили в ГАИ.-0-
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