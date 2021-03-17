17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Могилевской области рассказала о местах установки мобильных датчиков контроля скорости, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

С 17 по 23 марта с 10.00 до 15.00 и с 16.00 до 20.00; с 20.00 24 марта до 2.00 25 марта; с 20.00 25 марта до 2.00 26 марта; 27 марта с 9.00 до 15.00 на 26-м км автодороги Р93 скоростные ограничения - 90 и 70 км/ч.

17 марта с 9.00 до 20.00 в Могилеве, на пр.Пушкинском, в районе дома 7, скоростное ограничение - 60 км/ч; с 9.00 до 20.00 на пр.Димитрова, в районе дома 19Б - 60 км/ч. 18 марта с 9.00 до 19.00 на участке автодороги М8 (273-й км) скоростное ограничение - 60 км/ч; с 9.00 до 19.00 на подъезде к Шклову от трассы М8 (9-й км) - 60 км/ч. 19 марта с 9.00 до 19.00 на участке Р122 (75-й км) скоростное ограничение - 70 км/ч; с 10.00 до 19.00 в Бобруйске, по ул.Минской, в районе дома 102 - 60 км/ч.

В Могилеве 20 марта с 10.00 до 21.00 по ул.Минское шоссе, в районе дома 31, скоростное ограничение - 60 км/ч; с 10.00 до 21.00 на пр.Шмидта, в районе моста через Днепр - 60 км/ч. 21 марта с 9.00 до 20.00 на пр.Димитрова, в районе дома 67 - 60 км/ч; с 9.00 до 19.00 на участке автодороги М4 (183-й км) - 90 км/ч.

22 марта с 9.00 до 20.00 в Могилеве, по ул.Космонавтов, в районе дома 47, скоростное ограничение - 60 км/ч; с 9.00 до 19.00 на участке М8 (273-й км) - 60 км/ч. 23 марта с 9.00 до 20.00 в Могилеве, по пр.Димитрова, в районе дома 45 - 60 км/ч; с 9.00 до 20.00 по ул.Гришина, в районе ОАО "Моготекс" - 60 км/ч.

"Также напоминаем, что в Могилеве каждый день работает система фиксации нарушений при парковке "ПаркРайт", - отметили правоохранители.-0-