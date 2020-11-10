ГАИ Могилевской области уделит особое внимание безопасности пешеходов и велосипедистов в темное время суток

10 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области Госавтоинспекция проведет комплекс мероприятий по предупреждению ДТП с участием пешеходов и велосипедистов в темное время суток. Мероприятия пройдут с 11 по 22 ноября. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

"Люди в осеннее время года предпочитают носить немаркую одежду темных тонов, идти не по обочине, а по трассе, тем самым подставляя свою жизнь под удар автомобиля. Водитель, увидев пешехода в нескольких метрах, не успевает среагировать и избежать наезда. Поэтому использование пешеходами световозвращающих элементов в темное время суток либо в условиях непогоды остается одним из действенных способов обезопасить себя на дороге", - отметили в ГАИ.

Пешеход, обозначенный световозвращающими элементами, виден в ближнем свете фар на расстоянии 140-150 м, в дальнем - 300-400 м. У водителя есть время предотвратить наезд: снизить скорость и быть более внимательным. "Большого внимания на дорогах требуют дети, пожилые, люди в нетрезвом состоянии. Если водитель заметил пешехода, необходимо привлечь его внимание, поморгать фарами, посигналить, в крайнем случае экстренно затормозить. Важно учитывать, что на автодорогах, прилегающих к населенным пунктам, велика вероятность внезапного появления на проезжей части пеших участников движения или велосипедистов", - подчеркнули специалисты.

Госавтоинспекция призывает граждан не оставаться в стороне и сообщать по телефону 102 о фактах нахождения на дороге нетрезвых пешеходов или велосипедистов, поведение которых ставит под угрозу жизнь и здоровье других участников движения.

С начала года на дорогах Могилевской области зарегистрировано 104 ДТП с участием пешеходов, 57 из них произошло в темное время суток. В результате 14 человек погибли и 44 получили травмы.-0-