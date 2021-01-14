ГАИ: на дорогах Минской области наблюдаются неблагоприятные погодные условия

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На дорогах Минской области наблюдаются неблагоприятные погодные условия - обильный снегопад, на отдельных участках дорог гололедица. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям учитывать эту информацию. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"Водители, если вы сейчас в дороге, выбирайте безопасную скорость движения, дистанцию до впереди идущего автотранспорта. Избегайте резких торможений и по возможности не обгоняйте. Будьте предельно внимательными при движении в населенных пунктах, а при подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам снижайте скорость вплоть до остановки. По возможности лучше откажитесь от поездок", - сказали в ГАИ.

Пешеходам также необходимо быть осторожными, пересекать проезжую часть только в установленных правилами местах и обозначать себя световозвращающими элементами.-0-