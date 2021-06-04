4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ на выходных усилит контроль за соблюдением ПДД в местах массового отдыха людей, как сообщили БЕЛТА в ОГАИ Партизанского РУВД Минска.

"Особое внимание будет уделено выявлению и пресечению управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, нарушения скоростного режима, а также правил маневрирования и обгона", - отметили в ведомстве.

Госавтоинспекция напоминает об ответственности за езду в нетрезвом виде. Штраф применяется в зависимости от концентрации спирта в крови или его паров в выдыхаемом воздухе. Например, если у нарушителя до 0,8 промилле, то ему грозит 100 БВ, как и прежде, с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на 3 года. Свыше 0,8 промилле могут обернуться штрафом в 200 БВ с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на 5 лет. Этот размер штрафа установлен и за отказ от прохождения освидетельствования на предмет состояния алкогольного или наркотического опьянения.

Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии алкогольного опьянения, сообщите в дежурную часть ГАИ по телефону 102.-0-